Una 40enne di Volturara Irpina, in provincia di Avellino, è stata vittima dell’ennesima truffa online mentre cercava di vendere uno strumento musicale. La donna aveva messo in vendita l’oggetto su un noto sito online per 500 euro, ma invece di guadagnare, ha finito per perdere la stessa somma. I presunti acquirenti, due uomini di 40 e 50 anni residenti in provincia di Milano, hanno contattato la donna, convincendola a rimuovere l’annuncio e a recarsi presso uno sportello bancomat per completare l’operazione. Seguendo le istruzioni fornite dai truffatori, la vittima ha finito per accreditare i 500 euro su una carta prepagata appartenente ai truffatori stessi.

Questo caso evidenzia ancora una volta i rischi legati alle truffe online, invitando tutti i venditori a prestare la massima attenzione quando effettuano transazioni su internet e a non eseguire operazioni bancarie su richiesta di sconosciuti.