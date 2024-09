McDonald’s continua la sua espansione in Italia e questa volta tocca a Pompei, dove l’azienda aprirà un nuovo ristorante presso il centro commerciale Maximall. L’apertura del nuovo punto vendita porterà alla creazione di 60 nuovi posti di lavoro, offrendo un’opportunità concreta a chi è in cerca di occupazione stabile e desidera intraprendere un percorso di crescita professionale.

McDonald’s Job Tour: Selezioni Aperte Online

Per individuare i candidati per il nuovo ristorante di Pompei, McDonald’s ha avviato le selezioni online. I candidati interessati potranno partecipare alla fase iniziale della selezione compilando un questionario online e inserendo il proprio CV direttamente sul sito ufficiale dell’azienda (McDonalds.it). Questo rappresenta il primo passo per essere invitati alla tappa del McDonald’s Job Tour, un evento itinerante che si svolgerà nella prima metà di ottobre.

Cosa Aspettarsi dal McDonald’s Job Tour?

Il McDonald’s Job Tour è l’evento dedicato alla selezione del personale, organizzato in occasione delle nuove aperture di ristoranti su tutto il territorio italiano. Dopo la candidatura online, coloro che verranno ritenuti idonei saranno invitati a compilare un test che mira a identificare i loro punti di forza. I candidati che supereranno questa fase saranno convocati per un colloquio individuale durante la tappa del Job Tour a Pompei.

Durante il Job Tour, i candidati avranno l’opportunità di conoscere più da vicino la realtà lavorativa di McDonald’s e ricevere informazioni direttamente da chi già lavora nei ristoranti della zona. Questo evento non è solo un’occasione per presentarsi ai selezionatori, ma anche un momento per ascoltare testimonianze di chi ha già intrapreso questo percorso lavorativo, scoprendo così i dettagli delle opportunità di crescita e le condizioni contrattuali offerte dall’azienda.

Caratteristiche Ricercate e Opportunità di Crescita

McDonald’s è alla ricerca di persone che abbiano una forte motivazione a lavorare in un ambiente dinamico, dove la collaborazione di squadra e il contatto con i clienti sono fondamentali. Tra le caratteristiche principali richieste dall’azienda ci sono:

Voglia di mettersi in gioco

Capacità di lavorare in team

Attitudine al contatto con il pubblico

Lavorare in McDonald’s significa entrare a far parte di un’azienda con una forte identità di gruppo, un contesto giovane e inclusivo, dove tutti hanno le stesse opportunità di crescita. Il colosso del fast food offre infatti contratti stabili, con il 92% dei dipendenti in Italia che godono di contratti a tempo indeterminato. Inoltre, è prevista una formazione strutturata, che permette una crescita professionale rapida, anche grazie a un sistema meritocratico.

Come Candidarsi

I candidati interessati a lavorare presso il nuovo ristorante di McDonald’s a Pompei devono completare la prima fase di selezione entro l’8 ottobre 2024. Il processo di candidatura è semplice:

Accedere al sito McDonalds.it

Rispondere al questionario online

Caricare il proprio CV

Successivamente, chi risulterà idoneo riceverà una convocazione per partecipare al McDonald’s Job Tour e avere l’opportunità di essere selezionato per una delle 60 posizioni disponibili.