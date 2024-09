Nella tarda serata di domenica 15 settembre, un grave incidente stradale sulla strada statale 274 in Salento ha tragicamente tolto la vita a Matteo Giuseppe Bortone, un giovane di 29 anni originario di Melissano, in provincia di Lecce. Matteo stava rientrando a casa dopo una cena con amici quando, per ragioni ancora da chiarire, la sua Mini Cooper è finita fuori strada all’altezza di Taviano.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato lungo la carreggiata. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente lanciato l’allarme, chiamando i soccorsi. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, ma purtroppo, per Matteo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire con precisione le cause dell’incidente.

Un Giovane Amato dalla Comunità

Matteo Giuseppe Bortone aveva da poco terminato la stagione lavorativa estiva come barman al lido Por do Sol di Gallipoli. Solo pochi giorni prima della tragedia, aveva acquistato la Mini Cooper, l’auto su cui ha perso la vita, e una nuova casa, felice per questi traguardi raggiunti. La sua morte ha lasciato la comunità di Melissano sotto shock.

Messaggi di Cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social. In particolare, un utente ha ricordato così Matteo: “Matteo Giuseppe Bortone è stato rubato alla vita terrena, ma vivrà sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto”. La comunità di Melissano, stretta attorno alla famiglia, ha espresso il proprio dolore. Un altro messaggio, particolarmente toccante, recita: “Questo nostro piccolo centro paga ancora un tributo molto alto. Dio avrà anche un altro angelo, ma la nostra comunità è più povera. Condoglianze a tutti i familiari e in modo particolare alla mamma Maria Teresa, a suo padre Franco e alla sorella Francesca. Riposa in pace, Matteo”.