Una tragica notte ha sconvolto la comunità di Fondi, dove Mariagrazia Bedin, una giovane mamma di 24 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Le immagini felici dei suoi tre bambini, definiti “gli amori della sua vita”, scorrono ancora sul suo profilo Instagram, un ricordo straziante di una vita interrotta troppo presto. La sua bimba di sei mesi, che viaggiava con lei, è attualmente ricoverata in ospedale, lottando per la vita.

L’Incidente

L’incidente è avvenuto in via Sant’Anastasia durante la notte. Mariagrazia viaggiava in auto con il suo compagno di 22 anni, che era alla guida, la sorella di lui e il loro figlio più piccolo. Gli altri due figli della coppia si trovavano in un’altra vettura insieme ai nonni.

Secondo le prime ricostruzioni, il compagno di Mariagrazia, che guidava una Volkswagen Golf GT, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e ribaltandosi dopo una carambola di circa 100 metri. Le indagini delle autorità sono in corso per determinare le cause esatte dell’incidente. Tuttavia, è già stato accertato che il giovane era positivo all’alcol e alle droghe, motivo per cui è stato posto agli arresti domiciliari dalla polizia stradale di Formia.

La Situazione dei Feriti

Subito dopo l’incidente, i soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente, inviando sul posto ambulanze e un’automedica. Data la gravità della situazione, è richiesta un’eliambulanza per trasportare la bambina di sei mesi all’ospedale Bambino Gesù. Fortunatamente, le sue condizioni, seppur gravi, non sembrano essere critiche. Gli altri due feriti, il compagno di Mariagrazia e la sorella di lui, hanno riportato traumi e fratture significative e sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali della zona.

Purtroppo, per Mariagrazia Bedin non c’è stato nulla da fare. La giovane madre è deceduta sul colpo, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in quanti la conoscevano.