Il corpo di Agnese Milanese, 74 anni, ritrovato a valle della collina che sovrasta Talanico, una frazione di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Il ritrovamento è avvenuto a circa tre chilometri dal luogo in cui era vista per l’ultima volta e a circa due chilometri dal punto in cui era ritrovata l’Ape Car su cui viaggiava insieme al figlio Giuseppe Guadagnino, ancora disperso.

La donna è immediatamente identificata dopo il recupero della salma grazie a uno dei suoi figli, Raffaele Milanese, che ha confermato l’identità della madre. Il corpo era trascinato dalla colata di fango causata dalla frana che ha colpito la zona lo scorso 27 agosto.

Le operazioni di ricerca del figlio Giuseppe continuano, con i vigili del fuoco che stanno scandagliando una vasca di contenimento delle acque, invasa da detriti, fango e rifiuti, in cui si è formato un laghetto. L’area interessata dalle ricerche si estende per circa 10.000 metri quadrati, rendendo l’operazione particolarmente complessa.

Nel frattempo, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per disastro colposo, indagando sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. Le indagini mirano a stabilire eventuali responsabilità nella gestione del territorio e nella prevenzione del rischio idrogeologico che ha causato il disastro. La comunità locale rimane in ansia per il destino di Giuseppe Guadagnino, mentre continua a piangere la perdita di Agnese Milanese.