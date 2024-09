Ad Arzano, in provincia di Napoli, è scattato l’allarme per la peste suina africana. La polizia locale, in collaborazione con i veterinari e i sanitari dell’ASL Napoli Nord, ha condotto un’operazione che ha portato alla denuncia di due persone e all’erogazione di sanzioni per un totale di 60 mila euro. Gli agenti, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, hanno scoperto un allevamento abusivo su un fondo agricolo di circa mille metri quadri, situato al confine con il comune di Grumo Nevano. Tra i numerosi animali presenti, vi erano diversi suini, ma il gestore non è stato in grado di fornire la documentazione necessaria per la tracciabilità degli animali, elemento cruciale per la tutela della salute pubblica e per il contenimento della diffusione di malattie come la peste suina africana.

Le autorità hanno accertato il potenziale pericolo per la salute dei consumatori, e le sanzioni amministrative comminate superano i 60 mila euro. Inoltre, i responsabili dell’allevamento sono denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Durante l’ispezione sono emerse anche violazioni edilizie, poiché le strutture presenti nell’area risultavano abusive.

Questo intervento sottolinea l’importanza del controllo sulla tracciabilità degli animali e la necessità di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie per evitare il rischio di epidemie che potrebbero danneggiare gravemente la salute pubblica e l’economia agricola locale.