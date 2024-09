Il dolore per la tragica scomparsa di C.P., giovane studente della 3B del liceo Pantaleo di Torre del Greco, ha scosso profondamente la comunità scolastica e l’intera città. Il ragazzo, dopo una caduta dal secondo piano dell’edificio scolastico, è spirato all’Ospedale del Mare, dopo due giorni di agonia. All’ingresso del Pantaleo, in via Cimaglia, campeggia uno striscione che recita un messaggio di profondo affetto e cordoglio da parte dei compagni di classe: «Che la terra ti sia lieve, riposa in pace angelo nostro». Un gesto simbolico, accompagnato da bigliettini, fiori e palloncini bianchi e celesti a forma di cuore, lasciati sul banco che fino a pochi giorni prima era occupato dal loro compagno.

Venerdì 27 settembre, il ritorno a scuola per gli studenti è segnato dal dolore. Il preside Giuseppe Mingione, insieme ai docenti, ha organizzato incontri di riflessione e preghiera per permettere agli studenti di elaborare il lutto, unendosi nel ricordo di C.P. Il tragico evento ha lasciato tutti nello sconforto e in attesa di ulteriori sviluppi, tra cui l’autopsia e l’annuncio dei funerali.

La vicenda ha sconvolto non solo i compagni di classe, ma l’intera comunità scolastica, che si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo per offrire tutto il sostegno possibile in un momento così doloroso.