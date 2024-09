Le lavorazioni dell’Assegno di Inclusione da parte dell’INPS per il mese di settembre 2024 sono ufficialmente iniziate l’11 del mese. Questa notizia è stata confermata dai percettori che, consultando il proprio Fascicolo previdenziale del Cittadino, hanno potuto visualizzare informazioni aggiornate su date di accredito e mensilità di competenza.

Lavorazioni Assegno di Inclusione di Settembre 2024

Le elaborazioni dell’Assegno di Inclusione (ADI) da parte di INPS, partite l’11 settembre, riguardano non solo le mensilità di settembre, ma anche le posizioni sospese durante il mese di agosto. Infatti, molti beneficiari che avevano visto il proprio pagamento bloccato, ora stanno ricevendo buone notizie grazie allo sblocco delle loro posizioni.

Le lavorazioni ADI mostrano esiti positivi già dall’11 settembre, sebbene manchi ancora la data di Disposizione a Poste, ossia il momento in cui gli importi saranno effettivamente disponibili per il prelievo.

Quando Arrivano i Pagamenti degli Assegni INPS di Settembre?

L’accredito per le lavorazioni INPS relative all’Assegno di Inclusione dovrebbe avvenire tra venerdì 13 settembre e lunedì 16 settembre. Si tratta di un periodo di pagamento tipico per la metà del mese, ed è improbabile che si verifichino ritardi legati a Poste Italiane, che in genere possono verificarsi solo verso la fine del mese.

Assegni INPS di Settembre: Chi Riceve i Pagamenti?

Le erogazioni di metà settembre riguarderanno principalmente:

Le prime mensilità dell’Assegno di Inclusione per coloro che hanno presentato domanda entro il 31 agosto 2024.

Arretrati ADI per i beneficiari le cui posizioni sono state sospese e bloccate nel mese di agosto.

Lo stop ai pagamenti di agosto era dovuto principalmente a due motivi:

Mancata presentazione del beneficiario ai Servizi Sociali (richiesto ogni 90 giorni).

Mancata presentazione del Patto di Attivazione Digitale.

Considerazioni Finali

Le lavorazioni e i pagamenti dell’Assegno di Inclusione INPS di settembre 2024 rappresentano una ripresa positiva per molti percettori che hanno subito disagi durante agosto. L’INPS sta gradualmente risolvendo queste situazioni, garantendo l’erogazione di mensilità arretrate e permettendo l’accredito delle somme spettanti.