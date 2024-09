I percettori della NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) possono beneficiare di una maggiorazione nota come Trattamento Integrativo, o più comunemente come il Bonus 100 euro. Questo sussidio aggiuntivo è rivolto a chi soddisfa determinati requisiti di reddito, e offre un ulteriore aiuto economico oltre alla consueta indennità di disoccupazione.

Cos’è la NASPI?

La NASPI è una misura di sostegno economico per coloro che hanno perso il lavoro in modo involontario. L’INPS la eroga per un massimo di due anni, con un importo che diminuisce progressivamente dopo i primi sei mesi. Per accedervi, è necessario avere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti alla perdita del lavoro.

Il Pagamento della NASPI a Settembre

Nel mese di settembre, i pagamenti della NASPI sono stati eseguiti regolarmente, con accrediti avvenuti entro la seconda settimana del mese, come indicato sul portale dell’INPS. Tuttavia, oltre alla NASPI, vi è un’altra prestazione che molti beneficiari potrebbero non conoscere: il Bonus da 100 euro, destinato a chi rientra in specifici parametri di reddito.

Chi Ha Diritto al Bonus 100 Euro?

Il Trattamento Integrativo, noto in passato come Bonus Renzi, spetta ai percettori di NASPI che hanno un reddito annuo compreso tra 8.500 e 15.000 euro. Questo bonus viene riconosciuto automaticamente dall’INPS e non richiede ulteriori richieste da parte del beneficiario. L’accredito del bonus avviene separatamente rispetto all’indennità di disoccupazione, solitamente intorno alla metà del mese.

Quando Arriva il Bonus?

Nel mese di settembre, molti percettori della NASPI hanno ricevuto il Bonus 100 euro lo stesso giorno dell’ultimo pagamento dell’indennità, ovvero il 13 settembre. In alcuni casi, l’INPS potrebbe anticipare il pagamento del bonus rispetto alla NASPI, ma in generale i due importi vengono accreditati in tempi ravvicinati.

Cosa Fare per Ricevere il Bonus?

Per chi rientra nei requisiti, il processo è completamente automatizzato: non è necessario presentare ulteriori domande o compilare moduli. L’INPS provvede a verificare i parametri di reddito e ad effettuare il pagamento in maniera autonoma. Per chi è in diritto di ricevere sia la NASPI che il Trattamento Integrativo, è sufficiente attendere l’accredito e monitorare il proprio conto corrente per verificare l’arrivo dei bonifici.