L’ex marito di Maria Rosaria Boccia ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti in un’intervista telefonica esclusiva durante il programma “4 di sera”, condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. L’uomo ha espresso il suo punto di vista sulla loro relazione, facendo emergere tensioni e malintesi riguardanti la durata del loro matrimonio e il suo desiderio di evitare l’esposizione mediatica.

Le Parole dell’Ex Marito

Durante l’intervista, l’ex marito di Maria Rosaria Boccia ha chiarito subito il suo punto di vista: «Non sono stupito e non invidio neanche il Ministro – ormai ex – Sangiuliano perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare». Con queste parole, ha accennato a presunte difficoltà personali vissute durante la relazione.

In un momento particolarmente teso, ha aggiunto: «Se vuole, le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando il divorzio dopo dieci anni con la signora, e non dottoressa, signora e ripeto signora». Questa affermazione ha sottolineato una forte insistenza nel non riconoscere un titolo professionale alla sua ex moglie.

La Verità sulla Durata del Matrimonio

Quando gli è stato chiesto se fossero stati sposati per dieci anni, l’ex marito ha risposto in modo secco: «Ma lei è pazzo? Dieci anni con la signora Boccia? Assolutamente no, un anno mi è bastato e mi è avanzato». Questa smentita ha rivelato che il loro matrimonio sarebbe durato molto meno rispetto a quanto inizialmente affermato.

Un Rifiuto della Notorietà

Infine, ha concluso l’intervista con una dichiarazione che ha ulteriormente chiarito la sua posizione: «Io non vorrei proprio essere rilevante, mi creda, perché un anno mi è bastato e avanzato. A me non interessano i riflettori, mi interessa solo stare lontano da quella persona». Questa frase riflette il suo desiderio di allontanarsi da qualsiasi attenzione mediatica e da qualsiasi legame con la sua ex moglie, Maria Rosaria Boccia.