Un furto che ha causato un danno inestimabile si è verificato ieri nel parcheggio adiacente all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Dei ladri ancora ignoti hanno rubato un Fiat Doblò marrone all’interno del quale si trovava una sedia a rotelle speciale, realizzata su misura per un disabile.

Sara, figlia del proprietario dell’auto rubata, ha espresso tutto il suo dolore: «Provo a sperare in un miracolo. L’auto appartiene a mio padre, ma la nostra preoccupazione principale è riavere la sedia a rotelle su misura per mio fratello. Temiamo che l’abbiano rimossa e abbandonata. Chiediamo l’aiuto di tutti perché è fondamentale per noi».

Le forze dell’ordine sono state allertate e stanno lavorando per rintracciare i responsabili del furto. Chiunque avesse informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le autorità competenti.