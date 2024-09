La vicenda della morte della turista padovana Chiara Jaconis, avvenuta a Napoli in circostanze tragiche, continua a essere al centro delle indagini condotte dalla Polizia di Stato e dalla Procura di Napoli. La giovane, colpita mortalmente da un oggetto caduto da un’abitazione, ha suscitato sconcerto e dolore, e le autorità stanno lavorando per fare chiarezza su quanto accaduto.

Le Testimonianze e l’Indagine sull’Abitazione

Secondo le prime testimonianze raccolte, non sarebbe la prima volta che oggetti cadevano dalla stessa abitazione, senza tuttavia aver mai provocato incidenti gravi fino al giorno della tragedia. Al momento della caduta della statuina, che ha provocato le ferite mortali a Chiara, erano presenti nell’abitazione una coppia di professionisti e i loro due figli. La coppia, che non ha alcun precedente penale, è attualmente indagata per concorso in omicidio colposo e omissioni di controllo.

La Dinamica dell’Incidente

L’oggetto che ha colpito la turista è identificato come una statuina raffigurante il volto di un faraone, probabilmente un souvenir di viaggio, trovata frantumata su un balcone sottostante. Alcuni frammenti della statuina sono recuperati anche in strada, nelle vicinanze del punto in cui Chiara Jaconis si è accasciata dopo essere colpita. Durante la perquisizione dell’abitazione da dove si presume sia caduto l’oggetto, sono stati sequestrati i cellulari e i computer dei residenti, elementi che potrebbero fornire ulteriori informazioni.

La Reazione della Coppia

I due professionisti coinvolti si sono mostrati profondamente addolorati per l’accaduto e hanno più volte dichiarato che l’oggetto caduto non sarebbe di loro proprietà. Tuttavia, le indagini continuano per stabilire con esattezza la dinamica dei fatti e determinare eventuali responsabilità. La perquisizione dell’abitazione è durata diverse ore e ha coinvolto anche il balcone su cui sono rilevati segni dell’impatto della statuina.

La Procura di Napoli al Lavoro

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e omissione di controllo, reati che potrebbero coinvolgere la coppia se dovesse essere confermata la responsabilità indiretta per il tragico evento. Le indagini, ancora in corso, mirano a chiarire se ci siano stati comportamenti negligenti o se la caduta dell’oggetto sia avvenuta per cause accidentali.