Si chiude il bilancio della tragedia di Saviano, in provincia di Napoli, dove i Vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di soccorso dopo il crollo di una palazzina. Tra le macerie, è stato trovato il corpo dell’ultima persona dispersa, Autilia Ambrosino, l’anziana nonna dei tre bambini coinvolti nell’incidente. Il bilancio finale è drammatico: quattro persone hanno perso la vita. Tra le vittime ci sono i piccoli Giuseppe e Autilia, di 6 e 4 anni, e la loro madre, Enza Spadafora. L’anziana Autilia Ambrosino, il cui corpo è stato recuperato per ultimo, completa il tragico quadro.

Antonio Tozzo, il padre dei bambini, è estratto vivo ma si trova in condizioni gravi. Il figlio minore della famiglia, Gennaro, di soli 2 anni, è invece fuori pericolo, portando un barlume di speranza in un contesto di grande dolore. Con il ritrovamento del corpo dell’anziana, le operazioni di soccorso sono ufficialmente terminate. Le autorità stanno ora indagando sulle cause del crollo, mentre la comunità di Saviano si stringe attorno ai sopravvissuti e ai familiari delle vittime.