Un dramma familiare è stato sfiorato ieri a Catania, dove una 26enne ha tentato di gettare la madre dal quinto piano del loro appartamento. La violenza è scaturita dopo un rimprovero ricevuto dalla madre per il disordine in casa. Nell’aggressione è rimasta ferita anche la sorellina di 10 anni, intervenuta per difendere la madre.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

I carabinieri della stazione di Librino sono intervenuti dopo che i medici del Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco di Catania hanno segnalato l’arrivo di una donna di 47 anni e della sua figlia minore, entrambe vittime di aggressione domestica. La madre, ancora in stato di choc, ha raccontato come la figlia maggiore, già nota alle forze dell’ordine, l’avesse colpita con schiaffi e pugni, cercando poi di spingerla giù dalla finestra della cucina, situata al quinto piano.

L’Eroico Intervento della Sorellina

La tragedia è stata evitata grazie all’intervento della figlia più piccola, di appena 10 anni, che è riuscita a impedire il peggio. Tuttavia, nel tentativo di proteggere la madre, la bambina è stata lievemente ferita. Entrambe, in preda al panico, sono state soccorse da alcuni vicini che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Provvedimenti Legali

La 26enne, ora accusata di maltrattamenti verso familiari, minacce gravi e lesioni, è stata sottoposta al divieto di avvicinamento alla madre e alla sorella. Le indagini sono in corso per comprendere appieno la dinamica dei fatti e prevenire ulteriori episodi di violenza.