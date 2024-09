Alessandro Cambuca, un giovane di 27 anni, è deceduto all’ospedale Brotzu di Cagliari a seguito di una violenta aggressione avvenuta ad Assemini, una cittadina a pochi chilometri dal capoluogo sardo. Cambuca è stato accoltellato al petto e al collo da un 24enne, suo conoscente, durante una lite degenerata.

La Dinamica dell’Accoltellamento

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 29 settembre 2024, quando la situazione tra i due giovani è improvvisamente precipitata. La lite, nata per motivi ancora al vaglio delle autorità, è sfociata in un’aggressione brutale. Il 27enne è stato colpito in zone vitali, riportando ferite gravissime.

I Soccorsi e la Morte in Ospedale

Immediatamente soccorso dai presenti, Alessandro Cambuca è stato trasportato in codice rosso al Brotzu di Cagliari, ma le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante i tentativi dei medici di stabilizzarlo e salvargli la vita, le ferite riportate al collo e al petto si sono rivelate fatali, portando al decesso poco dopo l’arrivo in ospedale.

La Fuga e l’Arresto del Presunto Aggressore

Dopo l’accoltellamento, il 24enne presunto aggressore è fuggito, ma è stato rapidamente rintracciato dai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’omicidio e determinare il movente che ha portato a questo tragico epilogo. Il giovane è ora in stato di fermo, in attesa degli sviluppi giudiziari.