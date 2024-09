Si celebra il Chewing Gum Day, una giornata dedicata alla gomma da masticare, conosciuta in Italia con vari nomi come cicca, cingomma o cicles, a seconda della regione. Questa giornata, sebbene di origini americane, viene festeggiata anche in Italia grazie all’introduzione della produzione nazionale negli anni Cinquanta da parte di un noto produttore dolciario.

Il Chewing Gum in Italia: Un Abitudine Diffusa

Secondo un’indagine realizzata da AstraRicerche per Perfetti Van Melle a giugno 2024, l’89,4% degli italiani consuma chewing gum regolarmente. Tra questi, il confetto è il formato preferito, e il gusto alla menta domina le preferenze. Oltre all’aspetto gustativo, il chewing gum è spesso legato a ricordi personali: il 28,3% lo associa a momenti trascorsi con gli amici, mentre il 54,2% lo collega al film cult Grease.

Una Storia Antica e Americana

Il chewing gum ha una storia lunga e affascinante, che risale all’epoca preistorica, quando si masticavano cortecce o resine per alleviare dolori gengivali. Tuttavia, la versione moderna del chewing gum nasce negli Stati Uniti. Nel 1870, l’inventore Thomas Adams creò la prima gomma da masticare come la conosciamo oggi. Successivamente, alla fine degli anni 1880, un venditore di popcorn di Cleveland, William G. White, perfezionò la formula, rendendola popolare in America e poi in tutto il mondo.

Il chewing gum fece il suo ingresso in Europa durante le guerre mondiali, quando i soldati americani lo portavano con sé come un modo per alleviare lo stress. Da quel momento, la sua diffusione fu inarrestabile anche nel Vecchio Continente.

Funzione Igienica e Salute Orale

Oggi, il chewing gum non è solo un piacere legato al gusto, ma ha anche una funzione igienica. In particolare, le gomme senza zucchero, contenenti lo xilitolo, sono raccomandate dagli esperti per la loro capacità di prevenire le carie. Lo xilitolo è un dolcificante naturale che aiuta a proteggere i denti, rendendo il chewing gum un ottimo alleato per l’igiene orale fuori casa.

Celebrazioni in Italia

Quest’anno, il Chewing Gum Day viene celebrato in grande stile in Italia, con eventi nelle piazze di dieci città, tra cui Milano, Napoli, Firenze, Roma e Torino. Le celebrazioni, iniziate ieri, coinvolgeranno il pubblico con giochi, distribuzioni di campioni e altre attività interattive, facendo scoprire ai partecipanti curiosità e benefici della gomma da masticare.