Un dramma immane ha colpito la famiglia Zotto a Saviano, dove un’esplosione di una bombola di gas ha provocato il crollo di una palazzina, portando alla morte dei due bambini, Giuseppe di 6 anni e Autilia di 4. Il più piccolo, Gennaro Rosario, èsi salvato e attualmente si trova all’ospedale Santobono con una frattura al femore, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il padre, Antonio Zotto, anch’egli estratto vivo dalle macerie, è in gravi condizioni: presenta ustioni e ferite significative ed è ricoverato al Cardarelli. La madre, Enza, e la nonna, che viveva al piano superiore, risultano ancora disperse. Con il passare delle ore, le speranze di ritrovarle in vita si affievoliscono, poiché non si sentono voci provenienti dalle macerie.

Il sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, si è recato sul luogo della tragedia ed è visibilmente scosso. Ha dichiarato: “I soccorritori stanno facendo un grande lavoro”, sottolineando l’impegno e la dedizione delle squadre di emergenza. Intanto, familiari e amici della famiglia Zotto stanno giungendo sul posto, condividendo il dolore e la preoccupazione per le sorti dei loro cari. Antonio è un volto conosciuto in città, grazie al suo lavoro in un supermercato locale, e la comunità si stringe attorno a lui e ai sopravvissuti in questo momento tragico.

Le autorità continuano a lavorare per tentare di localizzare Enza e la nonna, mentre il paese intero è in attesa di notizie e spera in un miracolo.