Un nuovo episodio di violenza ha scosso il quartiere orientale di Ponticelli, a Napoli. Un uomo di 31 anni, identificato come Mario L., è stato vittima di un agguato che sembra portare i chiari segni di un raid di camorra. L’uomo, residente nel vicino quartiere di Barra, è trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare in codice rosso, presentando ferite da arma da fuoco in più parti del corpo. I colpi lo hanno raggiunto al polso destro, al ginocchio destro, oltre che in zone più critiche come il torace e l’addome.

Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate, intervenendo sia presso l’ospedale che sul luogo dell’attacco. La polizia sta attualmente indagando per ricostruire la dinamica del raid e accertare i responsabili di questo atto violento, che riaccende l’allarme legato alla criminalità organizzata nella periferia orientale di Napoli.

L’episodio sottolinea la persistenza della tensione e delle attività malavitose in quartieri come Ponticelli e Barra, da anni epicentro di faide tra clan camorristici.