Il 2024, un anno particolarmente difficile dal punto di vista economico per molte famiglie italiane, soprattutto per quelle con un ISEE basso che però possono chiedere nuovi Bonus. Tuttavia, grazie a numerosi bonus e agevolazioni offerti dal Governo, le famiglie in difficoltà hanno ricevuto un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane. Molti di questi bonus sono ancora disponibili, ed è possibile fare richiesta fino alla fine dell’anno. Vediamo insieme quali sono e come accedervi.

Nuovi Bonus disponibili per chi ha un ISEE basso nel 2024

1. Carta “Dedicata a te” da 500 euro

La Carta “Dedicata a te” è una misura erogata direttamente dai Comuni tramite una Postepay prepagata del valore di 500 euro. Questo bonus è destinato a coprire le spese per beni alimentari e di prima necessità presso negozi convenzionati, e può essere richiesto a partire da settembre 2024. È riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro.

2. Reddito Alimentare

Attualmente in fase di sperimentazione, il Reddito Alimentare prevede la distribuzione gratuita di pacchi alimentari alle famiglie in povertà assoluta, provenienti dalla grande distribuzione e con un’attenzione particolare ai prodotti invenduti. Questo bonus è attivo solo in alcuni Comuni selezionati, dove le famiglie beneficiarie sono state già individuate.

3. Assegno Unico Universale

L’Assegno Unico Universale è una delle agevolazioni più importanti per le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni. L’importo mensile varia in base all’ISEE: più basso è l’ISEE, più alto sarà l’importo dell’assegno, che può essere richiesto già dal settimo mese di gravidanza. Senza la presentazione dell’ISEE, si riceverà l’importo minimo di 60 euro mensili.

4. Carta Acquisti 2024

La Carta Acquisti è destinata alle famiglie con bambini piccoli o anziani con basso reddito o ISEE. Consente di ottenere 40 euro mensili, da utilizzare per spese alimentari, sanitarie e bollette. Per le famiglie con bambini fino a tre anni, l’ISEE deve essere inferiore a 8.052,75 euro, mentre per i richiedenti over 70 l’ISEE deve essere sotto questa soglia, con un reddito complessivo massimo di 10.737 euro.

5. Assegno di Inclusione (ADI)

L’Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 2024, è rivolto a famiglie con membri disabili, minorenni, anziani over 60 o in altre situazioni di svantaggio. L’importo varia da 480 a 7.560 euro annui, erogati per un massimo di 18 mesi e rinnovabili per ulteriori 12 mesi. Il requisito principale è un ISEE inferiore a 9.360 euro.

6. Supporto Formazione Lavoro

Il Supporto Formazione Lavoro offre un’indennità di 350 euro mensili per chi partecipa a percorsi di formazione e orientamento lavorativo. È rivolto a cittadini tra i 18 e 59 anni con un ISEE non superiore a 6.000 euro. La durata massima del supporto è di 12 mesi.

Come richiedere i nuovi bonus con Isee basso?

Per accedere a questi bonus, è necessario verificare il proprio ISEE, che rappresenta l’indicatore economico della propria famiglia. Tutte le richieste possono essere effettuate attraverso i siti ufficiali degli enti erogatori o tramite CAF e Patronati, che offrono assistenza nella compilazione e invio delle domande. Ogni bonus ha requisiti specifici e scadenze che è importante rispettare per non perdere l’opportunità di accedere a questi aiuti.

Il 2024 è stato un anno ricco di misure a supporto delle famiglie più bisognose. Se il vostro ISEE è inferiore a 15.000 euro, dunque basso, ci sono ancora numerosi nuovo bonus che potete richiedere per affrontare le spese quotidiane, dall’acquisto di beni alimentari fino agli aiuti per i figli. Restare informati e cogliere queste opportunità può fare la differenza in questo momento di difficoltà economica.