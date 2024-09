Nel pomeriggio di ieri a Polizia Locale di Napoli è intervenuta per un grave incidente stradale avvenuto in via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta. Un uomo di 31 anni ha travolto un pedone di 74 anni, Antonio di Napoli, residente nel vicino quartiere di Soccavo. L’impatto è purtroppo fatale per l’anziano, che è deceduto sul posto a causa delle gravi lesioni riportate. Sul web è spuntata la commovente dedica del figlio Salvatore con tanto di foto.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, l’uomo alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo, investendo il pedone mentre attraversava la strada. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, ogni tentativo di rianimare l’anziano è risultato inutile. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del 74enne sul luogo dell’incidente.

Indagini in corso

Sul posto è intervenuta l’Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale, che sta conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le riprese delle videocamere di sorveglianza presenti nell’area per chiarire le circostanze esatte dell’incidente.

Sicurezza stradale a Napoli

L’incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale a Napoli, in particolare nelle zone a traffico intenso come via Cinthia. Gli episodi di incidenti mortali rappresentano una tragica realtà che richiede un’attenzione sempre maggiore da parte delle autorità locali, con l’obiettivo di prevenire ulteriori tragedie.