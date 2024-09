Non c’è stato nulla da fare per Mina Brogna, 76 anni, tragicamente deceduta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto sulle strisce pedonali, dove la donna è stata travolta da un’auto che stava compiendo una manovra in retromarcia.

Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimarla, Mina Brogna è deceduta poco dopo l’impatto. Nella caduta, l’anziana ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, riportando ferite che si sono rivelate fatali.

Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato dopo l’incidente e ha allertato i soccorsi. Tuttavia, i tentativi di salvarla si sono rivelati vani, e il personale medico ha potuto solo constatare il decesso dell’anziana.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due pattuglie della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Il Nucleo Operativo e Radiomobile ha già ascoltato il conducente del veicolo coinvolto, rimasto sul posto durante tutte le operazioni di soccorso.

La tragedia ha gettato nello sconforto la comunità locale, profondamente colpita dalla scomparsa della donna.