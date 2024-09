Nel 2024, l’Inps lancerà nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di circa 1800 assistenti diplomati su tutto il territorio nazionale. Questo rappresenta una straordinaria opportunità per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore pubblico con un contratto a tempo indeterminato. In questo articolo, forniremo tutte le informazioni essenziali sui requisiti, le prove d’esame, e come prepararsi al meglio per il concorso.

Dettagli sul concorso 2024 per assistenti

Il Piano dei Fabbisogni di Personale INPS per il triennio 2024-2026, adottato con la Determinazione Commissariale n. 19 del 23 febbraio 2024, prevede l’assunzione di 1.896 nuovi assistenti, di cui 1.793 attraverso concorso pubblico. Questi bandi, destinati a diplomati, offriranno l’opportunità di entrare a far parte di uno degli enti più importanti del paese, con ruoli chiave nel supporto ai servizi sociali e amministrativi.

Profili ricercati per il concorso INPS per 1800 diplomati

Il programma di assunzioni 2024 dell’INPS include diverse figure professionali:

Assistenti ai servizi: 1.144 posti, Assistenti informatici: 582 posti, Assistenti tecnici: 30 posti, Assistenti tecnici e informatici per la sede INPS di Bolzano: 37 posti, di cui 25 già banditi.

Questi concorsi fanno parte di un più ampio piano di reclutamento che includerà anche selezioni per funzionari e altri profili tecnici e amministrativi.

Requisiti per partecipare al concorso INPS

I candidati che desiderano partecipare alle procedure concorsuali per assistenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tuttavia, è importante sottolineare che per i profili tecnici e informatici potrebbe essere richiesto un diploma specifico a indirizzo tecnico. I dettagli precisi sui requisiti saranno forniti nei bandi ufficiali, che saranno pubblicati a breve.

Le prove

Le procedure concorsuali dell’INPS prevedono generalmente un iter di selezione articolato in più fasi:

Prova preselettiva: costituita da quiz a risposta multipla, per scremare i candidati in base al numero delle domande presentate; prova scritta: verterà sulle materie specifiche del profilo per cui si concorre, come indicato nel bando; prova orale: focalizzata sulle stesse materie della prova scritta, con l’aggiunta della valutazione delle competenze linguistiche in inglese e delle conoscenze informatiche.

Queste prove saranno strutturate in conformità con il nuovo regolamento per i concorsi pubblici, entrato in vigore il 14 luglio 2023, che ha introdotto una maggiore enfasi sulle competenze digitali e linguistiche.

Preparazione e tempistiche del concorso INPS

In vista della pubblicazione del bando, prevista entro l’autunno 2024, i candidati interessati sono invitati a iniziare la preparazione studiando le materie d’esame tradizionalmente richieste dall’INPS nei suoi concorsi, come diritto amministrativo, diritto del lavoro, e legislazione sociale. È inoltre consigliabile esercitarsi sui quiz a risposta multipla per la preselezione e migliorare la conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche, aspetti sempre più rilevanti nelle selezioni pubbliche.