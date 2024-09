Un tragico sinistro ha colpito la comunità di Cesa, in provincia di Caserta, dove due giovani di 26 anni, Vincenzo Massaro e Alessia Marino, sono deceduti in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella notte sull’autostrada A1, nel tratto che attraversa il comune di Casoria, in provincia di Napoli.

La Dinamica dell’Incidente

Le circostanze dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia Stradale, ma dalle prime ricostruzioni sembra che la Fiat 500 guidata da Vincenzo Massaro abbia sbandato per poi essere violentemente urtata da un’altra auto. I dettagli sulla causa dello sbandamento non sono ancora chiari, e gli inquirenti stanno lavorando per chiarire se ci siano stati fattori esterni o se il veicolo sia uscito di strada per un improvviso errore umano.

Un’Intera Comunità Sconvolta

La notizia della morte dei due giovani ha sconvolto non solo Cesa, ma anche il comune di Succivo, dove risiedeva Alessia Marino, madre di due bambini piccoli. In segno di rispetto e vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia, il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha deciso di annullare le serate dell’Asprinum Festival, previste proprio nei giorni successivi all’incidente. “Dovevano essere giornate di festa, di allegria, ma questa ferale notizia lascia tutti addolorati”, ha dichiarato il sindaco in una nota, esprimendo il cordoglio dell’intera comunità.

Anche il sindaco di Succivo, Gianni Papa, ha espresso la propria vicinanza alle famiglie coinvolte, manifestando un “profondo sentimento di cordoglio”. La morte di Alessia Marino, in particolare, ha toccato profondamente il paese, soprattutto per la difficile situazione familiare che lascia due bambini senza la madre.

Il Lutto e l’Addio

La comunità si stringe attorno alle famiglie di Vincenzo e Alessia, condividendo un dolore che sembra troppo grande da sopportare. Le autorità locali hanno annunciato l’annullamento degli eventi pubblici per rispetto della memoria delle vittime, trasformando ciò che doveva essere un momento di festa in un periodo di raccoglimento e riflessione.