Nella notte appena trascorsa, si è verificato un grave incidente stradale lungo la SS 7 Ofantina, all’altezza del chilometro 313,200, nel territorio del comune di San Potito Ultra, in provincia di Avellino. L’incidente ha coinvolto due autovetture che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate violentemente. Il forte impatto ha provocato il ferimento di tre persone: due giovani di 25 e 26 anni e una donna di 57 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Avellino, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati, garantendo che non ci fossero ulteriori rischi per la circolazione o per i soccorritori. Nel frattempo, i sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, che hanno riportato traumi di varia entità. Successivamente, le tre persone sono trasportate d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposte a ulteriori accertamenti e cure mediche. Le loro condizioni non sono ancora comunicate in dettaglio, ma sembrerebbe che nessuno dei feriti sia in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti infatti anche le pattuglie della polizia e dei carabinieri, che hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire esattamente come si siano svolti i fatti. Saranno esaminate le tracce di frenata, eventuali segni di distrazione o eccesso di velocità, e le testimonianze delle persone coinvolte o di eventuali testimoni oculari.

L’incidente ha causato non pochi disagi alla circolazione stradale lungo l’Ofantina, una delle arterie principali della provincia di Avellino, spesso soggetta a traffico intenso. Le autorità hanno dovuto interrompere il traffico in entrambe le direzioni per diverse ore al fine di consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei mezzi incidentati. La situazione è tornata alla normalità solo a seguito dell’intervento congiunto delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.