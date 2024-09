Ancora sangue sulle strade della Campania. Un tragico incidente si è verificato lungo la statale che collega Vietri sul Mare a Cava de’ Tirreni, precisamente nella località di Molina. Nel violento scontro tra una moto e un furgoncino, ha perso la vita Aniello Ingenito, un giovane di 32 anni originario di Sarno.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, la moto su cui viaggiava Aniello e un furgoncino si sono improvvisamente scontrati lungo il pericoloso tratto di strada. L’impatto è stato talmente violento che la moto è stata sbalzata fuori dalla carreggiata, finendo sulla strada sottostante. Per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi, e Aniello è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e far luce sulle esatte dinamiche che hanno portato all’ennesima tragedia lungo quella strada. Il traffico, già congestionato, è andato ulteriormente in tilt, mentre si attendevano le operazioni di soccorso e sgombero.

Il cordoglio della comunità di Sarno

La notizia della tragica scomparsa di Aniello ha scosso profondamente la comunità di Sarno, che si è stretta attorno alla famiglia del giovane. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio ufficiale:

“Un terribile lutto ha colpito oggi la nostra comunità. Una tragedia quella che si è consumata poco fa su una strada di Vietri. Aniello Ingenito, giovane figlio della nostra città, è rimasto vittima di un incidente drammatico. La nostra comunità si stringe alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Tutta la nostra vicinanza ai genitori, Salvatore e Giuliana, e alla sorella Arianna.”

Il dolore per la perdita di Aniello è tangibile anche sui social, dove amici e conoscenti hanno lasciato messaggi di affetto e ricordi, descrivendolo come un ragazzo solare, amante della vita e delle moto, la sua grande passione.

Un tratto di strada pericoloso

Il tratto di statale tra Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni, dove si è verificato l’incidente, è tristemente noto per la sua pericolosità. Si tratta di una strada particolarmente trafficata e, spesso, teatro di incidenti gravi. Le autorità locali hanno più volte sottolineato la necessità di interventi per migliorare la sicurezza della viabilità, ma purtroppo episodi come quello che ha portato alla morte di Aniello continuano a verificarsi con drammatica frequenza.