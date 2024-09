Tragedia sulla Statale 288, tra il bivio di Iannarello e il territorio di Ramacca, dove un incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 15 anni e il ferimento grave di altri tre giovani. La vettura su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. I vigili del fuoco di Paternò sono intervenuti rapidamente per estrarre gli occupanti, rimasti incastrati nell’abitacolo. Purtroppo, per il 15enne non c’è stato nulla da fare, essendo deceduto sul colpo. Gli altri tre feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania, grazie all’intervento delle ambulanze del 118.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri dei comandi di Palagonia e Ramacca, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Poco dopo, un altro incidente è avvenuto sull’autostrada Catania-Siracusa, all’altezza dello svincolo di Lentini, dove quattro veicoli si sono scontrati, causando tre feriti. La polizia stradale è intervenuta per eseguire i rilievi e chiarire le dinamiche dello scontro.

La situazione sulle strade della Sicilia si conferma critica, con una scia di incidenti che ha portato a un bilancio tragico di morti e feriti.