Ieri sera, giovedì 12 settembre, un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Guardia dei Lombardi, in provincia di Avellino. Il bilancio è drammatico: Giuseppe Celetti, conosciuto affettuosamente come “Peppo Trentotto”, ha perso la vita all’età di 31 anni. L’uomo era in sella alla sua motocicletta quando, sulla Strada Statale 303, si è scontrato frontalmente con un’automobile, guidata da una donna di 47 anni.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nei pressi del bivio per Teora. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. La gravità dell’impatto ha causato ferite letali a Giuseppe Celetti, che è morto poco dopo l’arrivo dei sanitari del 118, nonostante fosse stato richiesto l’intervento di un elisoccorso.

La donna alla guida dell’automobile, anche lei coinvolta nell’incidente, è stata trasportata all’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino con ferite non gravi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Stradale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per determinare la dinamica esatta dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

La comunità in lutto

La morte di Giuseppe Celetti ha lasciato la comunità di Guardia dei Lombardi in un profondo stato di shock e dolore. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio apparsi sui social network nelle ore successive alla tragedia. Amici e conoscenti hanno ricordato Giuseppe come un ragazzo dal cuore grande e sempre sorridente. “Un ragazzo fantasioso e pieno di vita”, ha scritto un amico su Facebook, esprimendo il dolore collettivo di chi lo conosceva.