Angelo Russo, un medico virologo di 39 anni originario di Gragnano, ha tragicamente perso la vita in un incidente motociclistico avvenuto nel centro cittadino di Castellammare di Stabia. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, poco prima delle 20, in via Tavernola, una strada nota per il suo traffico intenso e la presenza costante di pedoni.

Il dottor Russo, che prestava servizio presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, stava viaggiando in moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. La sua moto si è schiantata violentemente contro alcune auto parcheggiate nei pressi di una farmacia, causando un impatto di tale entità da non lasciargli scampo. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per il medico non c’era nulla da fare, ed è stato dichiarato morto sul colpo.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le possibili cause al vaglio degli inquirenti ci sono l’eccesso di velocità e l’ipotesi che Russo possa aver tentato una manovra brusca per evitare un ostacolo improvviso. La strada in cui si è verificato l’incidente è particolarmente trafficata e frequentata, fattori che potrebbero aver contribuito alla tragedia.

Il decesso di Angelo Russo ha scosso profondamente sia la comunità di Gragnano che quella dell’ospedale Cardarelli, dove il medico era conosciuto e apprezzato per la sua professionalità e dedizione. Il tragico evento lascia un vuoto incolmabile tra colleghi, amici e familiari, che ora piangono la perdita di un uomo la cui vita è spezzata troppo presto.