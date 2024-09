Questa mattina si è verificato un grave incidente sulla tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli, precisamente poco prima dell’ingresso della galleria che conduce ad Agnano Astroni. L’episodio ha avuto conseguenze drammatiche, causando la morte di un uomo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si era fermata a bordo strada per sostituire una ruota del proprio camion, che trasportava frutta. Durante questa operazione, un altro veicolo lo ha travolto, provocando la sua morte immediata. L’uomo, intento a riparare il mezzo, non ha avuto scampo, colpito violentemente dal veicolo sopraggiunto.

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con code chilometriche e rallentamenti in direzione Napoli. Gli automobilisti sono rimasti bloccati per diverse ore, mentre le autorità cercavano di gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo del sinistro è intervenuta prontamente la polizia stradale, che ha avviato le indagini per comprendere esattamente la dinamica dell’accaduto. Resta da chiarire se ci siano state altre circostanze che hanno contribuito al tragico incidente, come la visibilità o eventuali manovre pericolose da parte dei veicoli coinvolti.

L’intera zona è stata transennata per consentire i rilievi e per garantire la sicurezza degli operatori impegnati nell’intervento. Al momento, l’incidente ha sollevato ulteriori riflessioni sulla sicurezza stradale, in particolare per chi è costretto a fermarsi sulla tangenziale per emergenze come il cambio di una ruota.