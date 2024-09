Tragedia nella notte a Gragnano, in via Madonna delle Grazie, dove un grave incidente ha causato la morte di un giovane di 20 anni. I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente, dove per cause ancora in corso di accertamento, il giovane Salvatore Russo, residente a Castellammare di Stabia, ha perso il controllo della propria auto, scontrandosi frontalmente con un veicolo proveniente dal senso opposto.

Nell’auto insieme a Salvatore Russo viaggiava anche il fratello di 24 anni, che ha riportato fratture multiple ed è attualmente ricoverato in ospedale. Nonostante i soccorsi immediati e il trasporto in ospedale in codice rosso, Salvatore Russo è deceduto nelle prime ore della mattina.

Nell’altro veicolo coinvolto nell’incidente si trovava un 21enne di Angri, che fortunatamente è rimasto illeso. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.