Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sulla Statale 693 del Gargano, nei pressi di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Il bilancio è pesantissimo: quattro persone hanno perso la vita e una quinta è rimasta gravemente ferita nello scontro tra due automobili.

Dettagli dell’incidente

L’incidente ha coinvolto una Fiat Panda e una Kia. Le vittime sono tre persone che viaggiavano a bordo della Panda e un 62enne al volante della Kia. La persona ferita, una ragazza, è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso. Attualmente, è ricoverata alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, e le sue condizioni sono critiche.

Le vittime

Secondo le prime ricostruzioni, le quattro vittime dello scontro frontale viaggiavano sui due veicoli. Sulla Fiat Panda si trovavano tre persone, di età compresa tra i 26 e i 40 anni, tutte residenti nei comuni del Gargano. Alla guida della Kia c’era Matteo Giovanditto, un insegnante di scuola primaria molto conosciuto a San Nicandro Garganico.

Interventi dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale, che sta lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono note le cause dello scontro, ma le autorità sono impegnate nelle indagini per ricostruire l’accaduto.

Il tratto pericoloso della SS 693

La Strada Statale 693, conosciuta anche come la strada a scorrimento veloce del Gargano, è spesso teatro di gravi incidenti a causa dell’elevata velocità e delle curve pericolose. L’incidente di oggi riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale in quest’area, dove le autorità locali chiedono da tempo un maggiore controllo del traffico e interventi strutturali per ridurre i rischi.