Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella serata di lunedì in via Settermini, a Torre Annunziata, vicino al quartiere Penniniello. Il sinistro ha coinvolto almeno tre auto e ha provocato un alto numero di feriti, con ambulanze accorse rapidamente per prestare soccorso.

La Dinamica dell’Incidente

Il maxi tamponamento è stato scatenato da un inseguimento da parte di una pattuglia dei carabinieri. La Fiat 500, a bordo della quale si trovavano due minorenni di 17 anni, ha tentato di eludere un posto di blocco, accelerando a tutta velocità. Durante la fuga, l’utilitaria ha impattato contro una Fiat Punto, per poi schiantarsi contro un palo e terminare la sua corsa contro una Hyundai, che trasportava dei bambini.

Le testimonianze sul posto indicano che molte ambulanze sono intervenute per soccorrere i feriti, con particolare attenzione ai bambini a bordo delle auto coinvolte. I piccoli sono trasportati all’ospedale Santobono di Napoli, mentre gli adulti feriti sono trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Dettagli sull’Intervento delle Forze dell’Ordine

I due minorenni, rimasti illesi nell’incidente, sono fermati e denunciati dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata. I ragazzi sono accusati di lesioni personali stradali e l’auto Fiat 500, noleggiata dalla madre di uno dei due, è sequestrata. I due giovani sono affidati ai rispettivi genitori dopo l’incidente.

Stato dei Feriti e Conseguenze

Le vittime dell’incidente hanno ricevuto assistenza medica: i due 41enni a bordo della Fiat Punto sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo. Fortunatamente, i due minorenni coinvolti nella fuga non hanno riportato ferite.

Questo incidente sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di rispettare le norme di circolazione per prevenire simili eventi tragici.