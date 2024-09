Intorno alle 5:30, un incendio ha colpito la nota pizzeria “Madison” a Cava de’ Tirreni, destando preoccupazione nella comunità locale. Fortunatamente, il locale era chiuso al pubblico al momento dell’incidente, evitando così possibili feriti.

L’Intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme si sono rapidamente diffuse all’interno della pizzeria, e il fumo nero e denso che usciva dal locale ha allertato i passanti. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, supportati da un’autobotte, e la squadra del distaccamento Città ha dovuto utilizzare un mototroncatore per aprire la saracinesca ed entrare nella struttura.

Una volta all’interno, i pompieri hanno trovato il locale invaso dal fumo e sono riusciti a domare le fiamme che avevano avvolto le tubazioni dell’impianto di aerazione, oltre a bruciare alcuni tavoli e sedie nelle vicinanze. Grazie all’immediatezza dell’intervento, si è evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente, limitando i danni alle pareti e al soffitto, che risultano anneriti ma senza compromissioni strutturali significative.

Indagini in Corso: Ipotesi Corto Circuito

Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. I Vigili del Fuoco stanno lavorando a una prima relazione per determinare con esattezza l’origine del rogo. Al momento, non si esclude l’ipotesi di un corto circuito che potrebbe aver scatenato l’incendio.