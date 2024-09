Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Striano, in provincia di Napoli, dove un operaio di 23 anni, di nazionalità marocchina, è rimasto incastrato all’interno di una colmatrice, un macchinario agricolo utilizzato per lavorazioni in aziende del settore. L’episodio è avvenuto all’interno di una cooperativa agricola, e le conseguenze sono state drammatiche: il giovane ha riportato ferite talmente gravi da rendere necessaria l’amputazione della gamba destra.

Il lavoratore è immediatamente soccorso e trasportato prima all’ospedale di Sarno e successivamente trasferito a Salerno per l’intervento chirurgico.

Le autorità locali, in particolare i carabinieri della compagnia di Nola, hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità, compreso il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro. L’infortunio ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza nelle aziende agricole, settore in cui spesso si verificano incidenti legati all’uso di macchinari pesanti.