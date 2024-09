Nella tarda serata di ieri, nei pressi del casello autostradale di Lacedonia, in provincia di Avellino, si è verificato un incendio che ha coinvolto un tir carico di cassoni di pomodoro sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. L’incendio ha avuto origine nel vano motore del mezzo, distruggendo completamente la cabina del camion.

L’autista, diretto a Scafati, ha avuto la prontezza di fermarsi in tempo e di mettersi in salvo, evitando così gravi conseguenze personali. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e circoscrivere l’incendio.

Grazie alla rapidità dell’intervento, il carico di pomodori trasportato dal tir è stato messo in sicurezza, evitando danni maggiori. Nonostante la cabina del veicolo sia andata completamente distrutta, il salvataggio del carico ha evitato ulteriori perdite economiche.

L’incidente non ha provocato feriti, ma ha temporaneamente bloccato il traffico nella zona, causando rallentamenti sulla tratta autostradale. Le autorità competenti stanno ora indagando sulle cause precise dell’incendio.