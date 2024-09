In un recente video su TikTok, Pasquale Manna, noto venditore d’auto e titolare dell’Auto Fratelli Manna a Qualiano, ha affrontato con i suoi 800mila follower la delicata questione che ha portato alla chiusura temporanea della sua attività. La struttura, situata in località Pozzo Nuovo nell’hinterland nord di Napoli, è stata infatti sequestrata dai carabinieri a causa di irregolarità legate alle autorizzazioni edilizie e ambientali.

Le irregolarità accertate

I controlli, condotti insieme al personale dell’Ufficio Tecnico del Comune, hanno rivelato che l’intera struttura di 3.700 metri quadri, comprendente il capannone per il rimessaggio auto, gli uffici e l’area lavaggio veicoli, era priva delle necessarie autorizzazioni edilizie. Inoltre, è emerso che l’attività non disponeva delle autorizzazioni ambientali e della documentazione sulla prevenzione degli incendi, requisiti fondamentali per operare in sicurezza.

A seguito di queste verifiche, l’autosalone è posto sotto sequestro preventivo e il titolare, Pasquale Manna, denunciato.

La risposta del titolare

Nel suo video, Pasquale Manna ha affrontato con trasparenza le problematiche riscontrate, definendosi ironicamente “ignorante” per le sue mancanze. Ha pubblicamente ammesso gli errori e chiesto “scusa alla legge”, assicurando però ai suoi follower che l’attività riprenderà al più presto. «Ora faccio i lavori e in due mesi mi metto a posto», ha dichiarato Manna, sottolineando che i problemi riscontrati riguardano esclusivamente le autorizzazioni edilizie e non coinvolgono questioni fiscali o di proprietà del terreno.

Un futuro ancora incerto, ma con fiducia

Nonostante il sequestro temporaneo, Manna ha espresso fiducia nella possibilità di riaprire l’attività dopo aver sanato le irregolarità edilizie. Il tiktoker ha chiarito che non ci sono stati rilievi da parte dell’Agenzia delle Entrate o problematiche relative all’uso della proprietà. Una volta completati i lavori necessari per adeguarsi alle norme, Manna prevede di riprendere regolarmente la vendita di auto, continuando a documentare il tutto attraverso i suoi social media.

Impatto mediatico

Il caso di Pasquale Manna ha suscitato grande interesse sui social, dove il venditore ha saputo costruire una solida base di seguaci grazie al suo stile comunicativo diretto e ai video ironici. Questo episodio, sebbene problematico, potrebbe paradossalmente aumentare la visibilità del suo marchio, dimostrando la sua volontà di affrontare le difficoltà con trasparenza e determinazione.