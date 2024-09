La 37esima stagione di Striscia la Notizia (in onda su Canale 5 alle 20:35) si apre con l’assegnazione del primo Tapiro d’Oro a Maria Rosaria Boccia. La motivazione è legata al recente scandalo che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Un Tapiro d’Oro personalizzato

Il Tapiro consegnato a Boccia è stato personalizzato in modo da richiamare vari dettagli del caso. La statuetta indossa gli ormai famosi occhiali con telecamera che Boccia sfoggiava anche in Parlamento e presenta una cicatrice sulla fronte, simile a quella apparsa sull’ex ministro durante una recente apparizione al TG1. Al naso è inserito un anello d’oro, in riferimento alla fede nuziale che Sangiuliano sostiene che Boccia gli avrebbe rubato. Un altro dettaglio è la Chiave d’Oro di Pompei, inserita tra le terga del Tapiro, simbolo del momento in cui Boccia era accanto al ministro durante la consegna dell’onorificenza. La chiave attiva un carillon che suona la melodia di “Passion Flower”, un chiaro riferimento al loro passato insieme a Sanremo, la città dei fiori.

Le dichiarazioni di Maria Rosaria Boccia

Intercettata a Roma dall’inviato Valerio Staffelli, Maria Rosaria Boccia ha risposto alle accuse con fermezza. Ha negato di aver sottratto la fede nuziale a Sangiuliano, dichiarando: “Non l’ho presa io, però anche questo sarà chiarito nelle sedi opportune”. Quando Staffelli, notando le sue lunghe unghie, le ha chiesto se fosse lei la causa della cicatrice del ministro, la Boccia ha replicato ironicamente: “Vogliamo fare una prova? Simuliamo con lei…”.

Fake news e smentite

Boccia ha smentito con decisione anche altre voci che circolano su di lei. In particolare, ha negato di avere avuto una relazione con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e ha definito come “fake news” l’illazione secondo cui il recente trapianto di capelli a cui si è sottoposto Sangiuliano sarebbe fatto per coprire ferite riportate durante un litigio.