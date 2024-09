Domani, venerdì 20 settembre, il G7 della Cultura si sposterà da Napoli a Pompei, con una giornata ricca di eventi e appuntamenti di rilievo. La città, che si candida a diventare Capitale della Cultura 2027, ha già predisposto un dettagliato piano di sicurezza per accogliere al meglio le delegazioni internazionali. Il piano include aree parcheggio dedicate, divieti di sosta, e un incremento della presenza delle forze dell’ordine.

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha voluto chiarire che nonostante le polemiche legate al caso Boccia-Sangiuliano, che hanno portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura, la tappa del G7 a Pompei “non è mai stata in discussione”. L’unico potenziale piano alternativo riguardava il maltempo, ma Lo Sapio ha rassicurato scherzando: “Quando ci sono io, c’è sempre il sole.”

Il programma del G7 prevede la visita al Parco Archeologico di Pompei, guidata dal direttore Gabriel Zuchtriegel, e culminerà all’Anfiteatro con un concerto della Nuova Orchestra Scarlatti, diretta dal Maestro Beatrice Venezi. Tra i momenti più attesi della serata, si esibirà anche Andrea Bocelli, accompagnato dal Maestro Carlo Bernini e dalla Nuova Orchestra Scarlatti, prima della cena di gala.

Il sindaco Lo Sapio ha sottolineato l’importanza di questo evento per la candidatura di Pompei come Capitale della Cultura 2027. Per garantire la sicurezza, saranno mobilitati tutti i 60 agenti di polizia locale, insieme ai volontari della Protezione Civile, che affiancheranno le forze dell’ordine già previste. Pompei si prepara a presentare il proprio dossier di candidatura entro la fine del mese, un documento che evidenzia i risultati già ottenuti e i progetti futuri. Il sindaco ha anche annunciato un importante sostegno da parte di oltre 70 Comuni, che sarà presentato alle Borse del Turismo, a partire da quella di Rimini.