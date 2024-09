Questa mattina a Napoli, nel quartiere Vomero, si è verificato il crollo di un albero di alto fusto in via Bernini. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha generato molta paura tra i residenti della zona. Il cedimento potrebbe essere causato dalle avverse condizioni meteorologiche: la Campania è attualmente sotto allerta meteo di livello arancione, emessa dalla Protezione Civile.

Nella notte, forti piogge si sono abbattute su Napoli e in altre parti della regione, contribuendo probabilmente al crollo dell’albero. In risposta alla situazione di emergenza, il Comune di Napoli ha preso una serie di misure precauzionali, tra cui la chiusura per l’intera giornata di oggi di parchi, cimiteri cittadini, impianti sportivi e del pontile di Bagnoli. È stato inoltre interdetto l’accesso alle spiagge, a tutela della sicurezza pubblica.

L’episodio evidenzia la fragilità di alcune aree urbane di fronte a eventi meteorologici estremi, sottolineando l’importanza di una manutenzione costante del verde pubblico e di infrastrutture resistenti al maltempo.