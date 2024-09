Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha delineato le priorità del governo in vista della nuova Manovra economica con il Governo che anticiperà il nuovo Bonus da 100 euro. In un’intervista rilasciata al Messaggero, ha confermato che l’obiettivo principale è quello di aiutare le famiglie e ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, agendo però con prudenza per mantenere l’equilibrio dei conti pubblici.

Dal Governo sostegno alle Famiglie e Anticipo del Bonus da 100 Euro

Tra le misure più importanti, Leo ha annunciato la possibilità di anticipare il bonus da 100 euro previsto per gennaio 2024, includendolo nelle tredicesime del 2023. Questo intervento punta a sostenere le famiglie, soprattutto in un momento economicamente delicato come le festività natalizie. L’azione del governo, ha sottolineato Leo, sarà in continuità con quanto fatto negli ultimi due anni, sempre con uno sguardo attento all’equilibrio dei conti pubblici.

Riduzione delle Tasse per il Ceto Medio

Un altro punto cruciale è la riduzione delle tasse per il ceto medio. Leo ha espresso chiaramente la consapevolezza che la tassazione per chi guadagna fino a 50mila euro all’anno sia troppo elevata, sottolineando che questa fascia di popolazione non può essere considerata “ricca”. Il viceministro ha menzionato la possibilità di ridurre il secondo scaglione Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 60mila euro, un’ipotesi che sarebbe coerente con gli obiettivi della riforma fiscale in corso. Tuttavia, Leo ha ribadito l’importanza di trovare le risorse necessarie per realizzare queste riduzioni, agendo con prudenza per evitare squilibri di bilancio.

Rafforzare il Potere d’Acquisto e Incentivare l’Occupazione con il Bonus da 100 euro del Governo

Leo ha posto l’accento anche sulla necessità di rafforzare il potere d’acquisto dei cittadini e di accompagnare le misure fiscali con politiche che incentivino l’occupazione e migliorino l’accesso ai servizi. La riduzione delle tasse, ha spiegato, è solo una parte della soluzione. Serve anche una riforma complessiva del sistema fiscale che garantisca maggiore equità e favorisca la crescita economica a lungo termine.

Misure per la Natalità e Incentivi alle Imprese

Un altro tema chiave è la crisi demografica che il Paese sta affrontando. Per contrastare questa situazione, Leo ha anticipato l’introduzione di misure mirate, come il potenziamento dell’assegno unico o nuove detrazioni fiscali per i figli, al fine di sostenere economicamente le famiglie. Il governo riconosce l’importanza di incentivare la natalità come priorità assoluta per il futuro del Paese.

Sul fronte delle imprese, Leo ha riassunto l’approccio del governo con la formula “chi più assume, meno paga”. Tra le misure proposte, spicca una super deduzione del costo del lavoro per chi assume a tempo indeterminato, pari al 120% per le nuove assunzioni, che sale fino al 130% per particolari categorie come mamme, under 30, ex percettori di reddito di cittadinanza e persone con disabilità. Anche per quanto riguarda l’Ires, l’imposta sul reddito delle società, sono in corso discussioni, e il governo ha già avviato un confronto parlamentare per definire le migliori soluzioni possibili.

Le dichiarazioni di Maurizio Leo sottolineano l’intenzione del governo di perseguire una politica economica equilibrata e mirata a sostenere le fasce di popolazione più vulnerabili anche con il nuovo Bonus da 100 euro, riducendo la pressione fiscale sul ceto medio e favorendo la crescita attraverso incentivi all’occupazione e alle imprese. Tuttavia, ogni misura sarà adottata con attenzione, per garantire che le riforme siano sostenibili e coerenti con gli obiettivi di bilancio.