Recuperato dalle squadre Usar (Urban Search and Rescue) dei vigili del fuoco il corpo senza vita della 79enne Autilia Ambrosino, ultima dei dispersi nel crollo della palazzina avvenuto ieri a Saviano (Napoli), l’intervento di soccorso è terminato. Ora sono in corso le attività di messa in sicurezza dell’area. Il bilancio finale della tragedia avvenuta in via Tappia 5 è di quattro vittime. L’edificio, abitato al piano terra da una famiglia composta da genitori e tre bambini ed al primo piano dalla nonna e madre dell’uomo, sarebbe crollato dopo una esplosione legata ad una fuga di gas.

Nella giornata di ieri dalle macerie sono estratti i cadaveri della 41enne Vincenza Spadafora e di due dei suoi tre figli: una bimba di 4 ed un bambino di 6 anni. Feriti il terzo bimbo, 2 anni, e suo padre Antonio Zotto, 40 anni. Entrambi sono trasferiti in ospedale: il piccolo all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, non in pericolo di vita; il papà all’ospedale Cardarelli, in gravi condizioni.