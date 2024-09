Una profonda commozione ha pervaso i Quartieri Spagnoli di Napoli e la città intera per la tragica scomparsa di Chiara Jaconis, la 30enne di Padova morta dopo essere colpita da una statua caduta dall’alto. In segno di lutto, cittadini e istituzioni si sono uniti per esprimere il loro cordoglio e solidarietà alla famiglia della giovane.

Il Luogo della Tragedia e l’Omaggio dei Cittadini

La tragedia è avvenuta all’incrocio tra via Sant’Anna di Palazzo e via Santa Teresella degli Spagnoli, dove il via vai di persone non si è fermato per tutto il giorno. Sul luogo dell’incidente sono deposti fiori, tra cui una rosa bianca e un mazzo di fiori lasciato per primo da una signora. Numerosi cittadini si sono fermati per rivolgere un saluto al cielo, raccogliersi in preghiera o lasciare un fiore in ricordo di Chiara. Sono affissi anche manifesti funebri per onorare la giovane vittima.

Un messaggio di solidarietà e dolore si legge su uno dei manifesti: «La comunità e il popolo dei Quartieri sono sconvolti dalla tragedia ed è vicina con tutto il suo cuore e il suo affetto alla famiglia».

Una Fiaccolata per Chiara Jaconis

In segno di ulteriore omaggio, per la serata è organizzata una fiaccolata che avrà luogo alle ore 19. La comunità dei Quartieri Spagnoli, scossa dall’accaduto, si riunirà per ricordare la giovane Chiara e mostrare vicinanza ai suoi cari.

Il Cordoglio delle Istituzioni di Napoli

Il dolore per la scomparsa di Chiara ha toccato anche le istituzioni. Durante una seduta del Consiglio Comunale di Napoli, il consigliere del Pd Gennaro Acampora ha comunicato la triste notizia all’aula, che ha osservato un minuto di silenzio in memoria della giovane turista. La presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato, ha espresso il cordoglio a nome di tutta l’assemblea: «A nome mio e di tutto il consiglio comunale di Napoli, esprimo il nostro più sincero cordoglio».