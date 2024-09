Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Castel Volturno, in provincia di Caserta, nella serata di ieri. Carmine Saturno, noto cantante neomelodico conosciuto con il nome d’arte Carmine Diamante, ha perso la vita in circostanze tragiche mentre si trovava nel cortile di una casa, in compagnia dei suoi nipoti. Il 36enne, nato a Napoli ma residente a Grazzanise, è rimasto colpito da un fulmine mentre stava toccando il rubinetto di una fontana.

Secondo quanto riportato, l’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, durante un temporale. Saturno, senza sospettare il pericolo, ha afferrato il rubinetto della fontana quando un fulmine, probabilmente attirato dalla struttura metallica o dalla vicinanza all’acqua, lo ha folgorato. I familiari presenti hanno subito tentato di soccorrerlo e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, ma purtroppo era ormai troppo tardi: Carmine Saturno è arrivato alla struttura sanitaria già privo di vita.

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri di Castel Volturno e Mondragone, sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente, insieme ai vigili del fuoco, per effettuare le prime rilevazioni e chiarire le dinamiche precise della tragedia. Il corpo di Saturno è trasferito all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Caserta, dove sarà sottoposto ad esame autoptico su disposizione della Procura, per confermare ufficialmente la causa del decesso.