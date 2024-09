Con l’arrivo dell’inverno e il conseguente calo delle temperature, diverse regioni italiane stanno mettendo in atto iniziative per incentivare l’adozione di sistemi di riscaldamento più efficienti e rispettosi dell’ambiente con i Bonus inverno già attivi. I bonus inverno già attivi sono pensati per aiutare i cittadini a sostituire vecchi impianti con nuove tecnologie a basso impatto ambientale. Scopriamo quali sono le principali opportunità offerte da Lazio, Emilia-Romagna, Campania e Friuli Venezia Giulia.

Regione Lazio: Risparmio del 50% con il Bando Caldaie

La Regione Lazio ha attivato un’iniziativa denominata “Bando caldaie” che consente ai residenti di Roma e della Valle del Sacco di accedere a un contributo del 50% per la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento. Il bando, con un budget di 3 milioni di euro, è complementare al Conto Termico 2.0 e copre tecnologie come pompe di calore, sistemi ibridi e caldaie a biomassa ad alta efficienza.

Emilia-Romagna: Fino a 8.000 Euro per Nuove Caldaie a Biomassa

In Emilia-Romagna, è attivo un bonus fino a 8.000 euro per chi decide di sostituire il proprio impianto con una caldaia a legna o pellet o una pompa di calore. Questo incentivo rientra in un più ampio programma di 19 milioni di euro destinato a favorire il passaggio a sistemi di riscaldamento più sostenibili. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 dicembre 2024, dunque i i Bonus inverno sono già attivi

Campania: Incentivi per Biomassa, Pompe di Calore e Termocamini

Anche la Campania ha attivato un bonus inverno per l’acquisto di caldaie a biomassa, pompe di calore e termocamini. L’incentivo regionale si aggiunge al Conto Termico nazionale e prevede contributi fino a 6.000 euro per le pompe di calore e 5.000 euro per caldaie a biomassa. Le domande sono riservate ai residenti della regione e riguardano esclusivamente la sostituzione di impianti già esistenti.

Friuli Venezia Giulia: Fino a 4.000 Euro per Biomassa e Pompe di Calore

Il Friuli Venezia Giulia ha avviato un programma per migliorare la qualità dell’aria, offrendo incentivi fino a 4.000 euro per la sostituzione di generatori di calore con nuovi impianti a biomassa o pompe di calore. Il bonus è destinato a chi intende eliminare impianti obsoleti e poco efficienti. Le domande possono essere presentate dal 3 ottobre al 4 novembre 2024.

I i Bonus inverno già attivi rappresentano un’opportunità unica per modernizzare i sistemi di riscaldamento e ridurre l’impatto ambientale. Sfruttare questi incentivi regionali non solo significa risparmiare, ma anche contribuire a un futuro più sostenibile. Se vuoi migliorare l’efficienza energetica della tua casa, consulta i bandi attivi nella tua regione e cogli l’occasione prima dell’arrivo del freddo.