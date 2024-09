Gabriella Cario, assistente di volo di 56 anni, ha tragicamente perso la vita dopo un malore improvviso, poco prima di salire a bordo di un aereo che dalla Calabria l’avrebbe portata a Roma Fiumicino. L’evento drammatico è avvenuto sotto gli occhi dei passeggeri in attesa di imbarcarsi sul volo della compagnia Ita Airways.

Un Malore Improvviso

L’improvviso malore ha colpito Gabriella mentre si preparava per il suo consueto lavoro di assistente di volo, un ruolo che ha svolto con passione per gran parte della sua vita. Nonostante i tentativi di soccorso, la donna non ce l’ha fatta, lasciando nello sgomento i presenti e l’intera comunità dell’aviazione.

Le Radici Napoletane e la Vita a Sabaudia

Nata e cresciuta a Napoli, nel quartiere Vomero, in via Bruno Falcomatà, Gabriella Cario aveva scelto di trasferirsi da giovane a Sabaudia, in provincia di Latina, insieme alla sua famiglia. Fu in quel periodo che partecipò e vinse il concorso per diventare assistente di volo con Alitalia, una carriera che ha poi proseguito con dedizione fino agli ultimi giorni.

Una Vita di Servizio e Impegno Sociale

Da giovane, Gabriella era attiva nei gruppi scout partenopei del Vomero, un impegno che rifletteva il suo forte senso del dovere e la dedizione al servizio. Anche dopo il trasferimento a Sabaudia, la donna continuò a essere coinvolta in attività sociali e di volontariato, guadagnandosi l’affetto e il rispetto di chi la conosceva.

La Famiglia

Gabriella lascia il marito e tre figli: Mattia, prossimo a diventare ufficiale della Guardia di Finanza, Marco e Livio. La sua morte improvvisa ha sconvolto non solo la sua famiglia, ma anche le comunità di Sabaudia e Napoli, dove era conosciuta per la sua generosità e spirito di servizio.

I Funerali

I funerali di Gabriella Cario si terranno martedì alle ore 15.30 presso la Parrocchia Santissima Annunziata di Sabaudia. Sarà l’occasione per parenti, amici e colleghi di darle l’ultimo saluto e ricordare una vita vissuta con impegno, amore e dedizione.