Helen Comin, 50 anni, residente a Cittadella, in provincia di Padova, è deceduta dopo un arresto cardiaco improvviso a seguito di un intervento chirurgico di sostituzione delle protesi mammarie. L’operazione, avvenuta presso la clinica privata “DiviClinic” di Castelfranco Veneto, sembrava essere andata a buon fine, ma a distanza di circa un’ora dalla procedura, la donna ha subito una crisi cardiaca che l’ha portata al coma e successivamente alla morte, dopo cinque giorni di ricovero in rianimazione. La vicenda ha scosso profondamente la comunità e ha portato all’apertura di un’inchiesta per omicidio colposo.

L’Intervento e il Tragedico Epilogo

Helen Comin si era sottoposta all’intervento per la sostituzione delle protesi mammarie, una mastoplastica effettuata alcuni anni fa, presso la DiviClinic di Castelfranco Veneto, diretta dal chirurgo Antonio Di Vincenzo. L’operazione, descritta come “semplice” dal medico, è stata eseguita con l’assistenza dell’anestesista Fabio Toffoletto. Secondo la ricostruzione del chirurgo, l’intervento si è svolto senza apparenti complicazioni e la paziente era vigile e stabile nella sala post-operatoria, dove si era persino seduta sul letto.

Tuttavia, circa un’ora dopo la conclusione dell’operazione, la donna ha avuto una crisi cardiaca improvvisa. Il personale medico della clinica è intervenuto immediatamente con le pratiche rianimatorie, proseguite poi dal personale del 118 giunto rapidamente sul posto. Nonostante gli sforzi per rianimarla, Helen Comin è entrata in coma e successivamente trasferita d’urgenza all’ospedale San Giacomo di Castelfranco, dove è rimasta ricoverata per cinque giorni in rianimazione prima di morire il 10 settembre.

L’Inchiesta per Omicidio Colposo

La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, indagando sia il chirurgo Antonio Di Vincenzo che l’anestesista Fabio Toffoletto. L’inchiesta mira a far luce su eventuali responsabilità mediche legate al decesso della paziente. L’autopsia, disposta dal pubblico ministero Giovanni Valmassoi, sarà condotta dal medico legale Claudio Terranova, docente dell’università di Padova, che sarà affiancato da un esperto in anestesia per stabilire se vi siano connessioni tra la crisi cardiaca e l’intervento chirurgico.

Le Parole del Chirurgo

In una nota diffusa dal suo avvocato, Ernesto De Toni, il chirurgo Di Vincenzo ha espresso il suo dolore per quanto accaduto, affermando che l’intervento era preparato con scrupolo e che non erano emerse complicazioni durante la procedura. “Siamo profondamente addolorati e sconvolti per quanto accaduto”, ha dichiarato Di Vincenzo, “e siamo vicini al marito e ai figli della signora”. Tuttavia, resta ora da chiarire cosa abbia causato la crisi cardiaca improvvisa, e se ci siano state eventuali negligenze o complicanze mediche non previste.

La Comunità in Lutto

Helen Comin, madre di quattro figli e moglie di un imprenditore, era una figura conosciuta e stimata a Cittadella. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia in un momento di immenso dolore. I funerali si terranno dopo l’autopsia, mentre la famiglia attende risposte concrete su cosa abbia portato alla tragica morte della loro cara.