Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Foggia la scorsa notte. Gianpiero Angelini, un ragazzo di 17 anni, ha perso la vita in un tragico schianto avvenuto in via San Severo, alla periferia della città. Il giovane era alla guida di un’auto che, per cause ancora da accertare, è finita contro un albero.

La Dinamica dell’Incidente

L’incidente è avvenuto nelle prime ore della notte, quando l’auto condotta dal ragazzo si è schiantata violentemente contro un albero. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo, ma purtroppo per Gianpiero Angelini non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze dell’incidente, esaminando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Le Indagini in Corso

Uno degli aspetti su cui si concentrano le indagini è il motivo per cui il 17enne si trovasse alla guida di un’auto, dato che non aveva ancora l’età legale per ottenere la patente. Le autorità stanno cercando di ricostruire i fatti per comprendere meglio cosa possa aver portato a questo tragico epilogo.

Il Dolore della Comunità Scolastica

Gianpiero Angelini era uno studente dell’Istituto Tecnico-Economico e Tecnologico Blaise Pascal di Foggia, dove frequentava la quarta B. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto nella scuola e nella comunità. In un messaggio diffuso dall’istituto e pubblicato anche sulla pagina del giornale scolastico “ilSottosopra”, si esprime il cordoglio per la perdita del giovane: «Una notizia triste per tutti. L’alunno Angelini di quarta B è deceduto per incidente. Ci stringiamo alla famiglia e ai compagni».

Un Addio Prematuro

La morte di Gianpiero Angelini ha sconvolto non solo i familiari e i compagni di scuola, ma l’intera comunità di Foggia. Un evento tragico che ricorda quanto sia importante la sicurezza stradale e il rispetto delle regole, soprattutto per i giovani che si avvicinano alla guida.