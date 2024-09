Una tranquilla serata si è trasformata in un incubo per una coppia di pensionati a Dugenta, quando quattro banditi hanno fatto irruzione nella loro abitazione, terrorizzandoli e derubandoli. Le vittime, un uomo di 87 anni e la sua compagna di 78 anni, si sono trovate di fronte ai malviventi, che li hanno minacciati e costretti a restare seduti sul divano mentre rubavano i loro beni.

La Dinamica della Rapina

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri, con il volto coperto da passamontagna e guanti per non lasciare tracce, sono entrati nella casa dei pensionati senza l’uso di armi. Hanno parlato con un’inflessione locale, il che potrebbe indicare che fossero della zona o comunque ben integrati nel contesto locale. Mentre uno dei rapinatori sorvegliava la coppia, gli altri hanno perlustrato l’abitazione alla ricerca di denaro e oggetti di valore.

Alla fine, sono riusciti a sottrarre 300 euro in contanti, trovati nel portafogli dell’87enne, che teneva in camera da letto. Dopo aver preso il bottino, i malviventi si sono dati alla fuga, scomparendo nelle campagne circostanti.

Le Conseguenze per la Coppia

Fortunatamente, i due anziani non hanno subito violenze fisiche, ma il terrore e la minaccia di ulteriori danni psicologici rimangono. L’episodio ha rotto una lunga tregua di tranquillità nel paese, dove episodi di questo tipo non si verificavano da parecchio tempo. La coppia è stata lasciata illesa, ma profondamente scossa da questa esperienza traumatica.

Le Indagini in Corso

I carabinieri, allertati immediatamente dopo l’accaduto, sono intervenuti sul posto e hanno avviato le ricerche dei rapinatori, che però sono riusciti a fuggire senza lasciare tracce evidenti. Al momento, le indagini sono in corso e le forze dell’ordine stanno cercando eventuali testimoni o elementi utili per risalire agli autori dell’incursione.

Un Episodio Precedente di Violenza a Frasso Telesino

Questo episodio di Dugenta richiama alla memoria un’altra rapina avvenuta a Frasso Telesino nel 2018, in cui la violenza fu ancora più cruda. In quell’occasione, quattro uomini armati di pistola e con accento dell’est Europa fecero irruzione nella casa di un medico. Tennero in ostaggio quattro ragazze, tra cui le due figlie del medico e due loro amiche. Durante la rapina, una delle madri fu brutalmente picchiata e lasciata priva di sensi, nel timore che potesse dare l’allarme.