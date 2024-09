Una giornata significativa per il Comune di Cardito e quello di San Gennaro Vesuviano, con il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha presieduto le cerimonie di posa della prima pietra per due importanti progetti infrastrutturali. Si tratta della realizzazione di un nuovo Palazzetto dello sport a Cardito e della nuova sede dell’Istituto Superiore “Caravaggio” a San Gennaro Vesuviano. Questi interventi segnano l’avvio dell’impiego di investimenti complessivi per 20 milioni di euro, di cui 13,5 milioni derivanti dal Programma Next Generation EU – PNRR.

Investimenti e obiettivi

Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l’importanza di procedere con rapidità nella cantierizzazione dei progetti previsti dal PNRR. “Andiamo avanti con rapidità sulla cantierizzazione di tutti i progetti che abbiamo messo in campo nell’ambito del PNRR,” ha dichiarato Manfredi. “L’obiettivo è rispettare tutte le milestone stabilite dall’Europa per realizzare una serie di opere che miglioreranno significativamente la qualità della vita dei cittadini. La Città Metropolitana ha dimostrato grande capacità nel attrarre fondi e nella loro attuazione, come dimostrano i cantieri che apriamo oggi.”

Cardito: il nuovo Palazzetto dello sport

Il primo intervento ha avuto luogo a Cardito, dove è stato dato il via ai lavori per il nuovo Palazzetto dello sport, con un investimento di 4 milioni di euro. Il sindaco Giuseppe Cirillo, che ricopre anche il ruolo di vice di Manfredi nella Città Metropolitana, ha espresso soddisfazione per l’inizio dei lavori. Il progetto prevede la demolizione del vecchio palazzetto situato in via Robert Kennedy, che versava in condizioni fatiscenti, e la costruzione di una nuova struttura sportiva al servizio dei comuni dell’area. Il nuovo palazzetto sarà parte del Piano Urbano Integrato (PUI) denominato “Smart City Napoli Nord”, che coinvolge comuni come Arzano, Casavatore, Casoria e altri. Questo piano include la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile e mira a migliorare l’infrastruttura sportiva e urbana della zona.

San Gennaro Vesuviano: nuova sede per l’Istituto “Caravaggio”

A San Gennaro Vesuviano, è stata posta la prima pietra per la nuova sede dell’Istituto Superiore “Caravaggio”. Il nuovo plesso scolastico, che sorgerà in via Sarno, alle spalle della vecchia sede di via Poggiomarino, ospiterà circa 900 alunni e includerà una palestra. La struttura si articolerà in due corpi di fabbrica: uno destinato alla didattica con 30 aule, 10 laboratori e una biblioteca su tre livelli per un totale di 7.000 metri quadrati, e uno per l’auditorium e la palestra di circa 600 metri quadrati, tra area sportiva e tribune.

La nuova sede prevede anche l’installazione di un impianto fotovoltaico da 147 kW di picco. La spesa complessiva per questo progetto è di circa 16 milioni di euro, di cui 9,5 milioni provenienti dal PNRR e 6,5 milioni di fondi propri della Città Metropolitana. “La realizzazione del nuovo plesso ci consentirà di eliminare il fitto passivo per una delle attuali sedi dell’Istituto,” ha affermato Ilaria Abagnale, Consigliera metropolitana delegata alla Programmazione e all’Edilizia scolastica.

Reazioni e aspettative

Il sindaco di San Gennaro Vesuviano, Antonio Russo, e la Dirigente scolastica del “Caravaggio”, Annarita Cortese, hanno espresso grande entusiasmo per l’avvio dei lavori, sottolineando l’importanza del progetto per la comunità locale e per l’istruzione.