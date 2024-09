Un giovane di 26 anni della provincia di Reggio Emilia è riuscito a recuperare una collana d’oro che gli era stata rubata durante le vacanze, grazie a un’azione ben coordinata con le forze dell’ordine. Il furto era avvenuto in una discoteca a Catanzaro, dove la preziosa collana gli era stata strappata dal collo.

Il Ritrovamento sul Marketplace di Facebook

A poco più di 15 giorni dallo scippo, il 26enne ha individuato la sua collana in vendita su un annuncio del marketplace di Facebook, offerta per 400 euro. Senza esitazioni, ha deciso di contattare il venditore e ha concordato un incontro per recuperare l’oggetto.

La Collaborazione con i Carabinieri

Prima di affrontare il viaggio di quasi 700 chilometri, il giovane ha informato i carabinieri di Portici, i quali hanno deciso di accompagnarlo all’incontro. Quando si è presentato all’appuntamento, insieme ai militari, il venditore, un 38enne del posto, si è trovato alle strette.

Denuncia e Conseguenze Legali

Il venditore ha consegnato la collana spontaneamente ai carabinieri, che l’hanno poi restituita al legittimo proprietario. L’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di ricettazione, con ulteriori accertamenti in corso per capire se fosse coinvolto direttamente nel furto o se avesse acquistato la collana inconsapevolmente.

Un Caso Esemplare di Collaborazione tra Cittadini e Forze dell’Ordine

Questo episodio dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Grazie alla prontezza del 26enne e all’intervento dei carabinieri, è stato possibile recuperare la refurtiva e portare avanti l’azione legale nei confronti del ricettatore.